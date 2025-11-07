El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a vistas públicas a los postulantes preseleccionados para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual celebrada la noche del jueves, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, con la participación de todos los miembros del organismo.

Durante el encuentro, el CNM conoció y decidió sobre las objeciones ciudadanas presentadas contra varios de los aspirantes a ambos tribunales.

En todos los casos, el Consejo concluyó que las impugnaciones no contenían fundamentos suficientes para excluir a los candidatos objetados de la lista de preseleccionados.

Asimismo, el CNM rechazó un recurso de revisión interpuesto contra una decisión previa que excluyó de la preselección a los aspirantes de la carrera judicial que no poseen rango de juez de corte de apelación o cargos equivalentes.

El organismo consideró que dichos candidatos no cumplían con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos para ocupar las posiciones vacantes.

Las vistas públicas de los postulantes preseleccionados comenzarán el martes 11 de noviembre de 2025, según el cronograma establecido por el Consejo.

Las vistas públicas serán realizadas los días indicados, a partir de las 9:00 a.m., en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, sede del CNM, y serán transmitidas en vivo por los canales oficiales.

Lista de preseleccionados

A continuación, se transcribe la lista de preseleccionados y el llamado a vistas públicas, las cuales comienzan el próximo martes 11 de noviembre de 2025.

Martes 11 de noviembre de 2025

1 Elisa Alexandra Abreu Jiménez TSE

2 Édynson Francisco Alarcón Polanco SCJ

3 Juan Angomás Alcántara TSE

4 Melkis Antigua SCJ o TSE

5 Miguelina de Jesús Beard Gómez SCJ

6 Joaquincito Bocio Familia TSE

7 Francisco Eugenio Cabrera Mata TSE

8 Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo TSE

9 Julio César Emilio Canó Alfau SCJ

10 Ursula Josefina Carrasco Márquez de Suberví SCJ o TSE

11 Yrcania Ibelice Casado Pimentel SCJ o TSE

12 Freddy Ángel Castro Díaz TSE

13 Franklin Emilio Concepción Acosta SCJ

14 Karina Concepción Medina SCJ

15 Juan Bautista Cuevas Medrano TSE

16 Ylona María De la Rocha Camilo SCJ

17 Matías Modesto Del Rosario Romero SCJ

18 Erasmo Durán Beltre SCJ o TSE

19 William Radhamés Encarnación Mejía SCJ o TSE

20 Fernando Fernández Cruz TSE

21 Catalina Ferrera Cuevas SCJ

Viernes 14 de noviembre de 2025

1 Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez TSE

2 Francisca Gabiela García Gómez de Fadul SCJ

3 Lenis Rosángela García Guzmán TSE

4 Juan Manuel Martín Garrido Campillo TSE

5 Alexis Andrés Gómez Geraldino SCJ

6 José Heriberto Gómez Pichardo TSE

7 Julián Antonio Henríquez Puntiel SCJ

8 Arístides Dalmiro Heredia Sena SCJ o TSE

9 Ramón Antonio Hernández Domínguez TSE

10 Mildred Inmaculada Hernández Grullón SCJ

11 Yoaldo Hernández Perera SCJ

12 Manuel Aurelio Hernández Victoria SCJ

13 Erick José Hernández-Machado Santana SCJ o TSE

14 Domingo Arturo Holguín Martínez TSE

15 Ramón Arístides Madera Arias TSE

16 Carmen Estela Mancebo Acosta SCJ o TSE

17 Wendy Sonaya Martínez Mejía SCJ

18 Pedro Antonio Mateo Ibert SCJ o TSE

19 Daira Cira Medina Tejeda SCJ

20 Víctor Rafael Menieur Méndez SCJ o TSE

21 Niño José Merán Familia TSE

Martes 18 de noviembre de 2025

1 Samuel Moquete de la Cruz TSE

2 Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE

3 Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ

4 Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE

5 Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ

6 Edison Joel Peña SCJ

7 Stefany María Peña Hernández TSE

8 César René Peñaló Ozuna TSE

9 Rafaelina Peralta Arias TSE

10 Cristian Perdomo Hernández TSE

11 Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ

12 Rosa Fior D’Aliza Pérez de García TSE

13 Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ

14 Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE

15 Juan José Quezada Rodríguez TSE

16 Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ

17 Alfredo Ramírez Peguero TSE

18 Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ

19 Fermina Reynoso TSE

20 Maritza Marizol Reynoso SCJ

21 Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ

Jueves 20 de noviembre de 2025

1 Namphi Andrés Rodríguez SCJ

2 Víctor Leonardo Rodríguez SCJ

3 Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE

4 Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE

5 Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ

6 Enelia Santos de los Santos TSE

7 Luis Domingo Sención Araujo SCJ

8 Lusnelda Solis Taveras SCJ

9 Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ

10 Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ

11 Juan Fantino Suriel Hilario SCJ

12 Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ

13 Danilo Antonio Tineo Santana SCJ

14 Miguelina Ureña Núñez SCJ

15 Ana Giselle Valerio Valerio TSE

16 Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ

17 Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ

18 José María Vásquez Montero SCJ

19 Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ

20 Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE

