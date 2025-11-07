El Ministerio de Educación (Minerd) celebró este jueves 6 de noviembre el 181.º aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana en un acto en su sede central encabezado por la viceministra Ancell Scheker Mendoza, quien reclamó fortalecer la formación ciudadana desde las escuelas. ‌​‌​‌​‌​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​​​‌‌​​‍‌​​‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​​​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌​​‌‌‌‍‌‌​​‌‌‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌‌​​‌​‌‌‍‌​​​‌​​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​‌​​‌‌​‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​​​‌‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​​​​‌‌​‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​‌‌​‌​‌‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌‌​​‌​‌‌‍‌​‌​‌​‌​‍‌​‌‌​​‌‌‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​​​‌​​​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​‌‌‌‌​​‍‌​​‌​​‌‌‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‌‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌​‌​‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌‌​​‌‌​​‍‌‌​​‌‌​​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​‌​​​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​‌‌‌​‍‌​​‌​‌‌‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌​​‌‌‌‍‌​‌​‌‌‌‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌​​​‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌‌​​‌‌​​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​‌​‌‌‌‌‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌​‌‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​‌​‌​‌​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​​‌‌‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌‌‌‌​​‍‌​‌‌‌​​​‍‌​​‌​‌​‌‍‌​​​‌​‌‌‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌​​​​‌​‍‌‌​​​​‌​

Scheker Mendoza afirmó que, conforme al texto constitucional, el Minerd tiene el deber de enseñar sus principios a todos los estudiantes para consolidar el Estado social, democrático y de derecho.

La viceministra subrayó que la conmemoración es una oportunidad para promover no solo el conocimiento del texto, sino la práctica cotidiana de los valores que sostienen la nación.

El Minerd informó que la enseñanza de moral y cívica fue integrada formalmente al horario escolar en todos los centros educativos, en cumplimiento del currículo vigente.

Durante la actividad, el Instituto Duartiano y delegaciones educativas, incluida la representación de San José de Ocoa, participaron en el acto institucional.

Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, ofreció una intervención sobre los antecedentes constitucionales y el aporte de Juan Pablo Duarte al principio de legalidad y legitimidad.

El Minerd presentó una actuación artística a cargo de la estudiante Grey Lara y lanzó oficialmente un concurso de poesía para el subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. ‌​‌​‌​‌​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​​​‌‌​​‍‌​​‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​​​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌​​‌‌‌‍‌‌​​‌‌‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌‌​​‌​‌‌‍‌​​​‌​​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​‌​​‌‌​‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​​​‌‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​​​​‌‌​‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​‌‌​‌​‌‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌‌​​‌​‌‌‍‌​‌​‌​‌​‍‌​‌‌​​‌‌‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​​​‌​​​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​‌‌‌‌​​‍‌​​‌​​‌‌‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‌‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌‌​‌‍‌‌​​‌​‌​‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​​‌​‌‌‍‌‌​​‌‌​​‍‌‌​​‌‌​​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​‌​​​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​‌‌‌​‍‌​​‌​‌‌‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌​​‌‌‌‍‌​‌​‌‌‌‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌​​​‌‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌‌​​‌‌​​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​‌​‌‌‌‌‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​​‌‌‌​‌‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​‌​‌​‌​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​​‌‌‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌‌‌‌​​‍‌​‌‌‌​​​‍‌​​‌​‌​‌‍‌​​​‌​‌‌‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌​​​​‌​‍‌‌​​​​‌​

La jornada contó con la participación de técnicos del Departamento de Cultura del Minerd, directores, docentes y colaboradores, quienes valoraron la iniciativa como aporte a la formación cívica y cultural del alumnado.

