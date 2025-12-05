La red global Cloudflare ha registrado dos incidencias en el último mes, la más reciente hoy viernes, que ha dejado a numerosos sitios web de todo el mundo inutilizables durante alrededor de una hora.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es la mayor red de conectividad y seguridad del mundo y se encarga de acelerar, proteger y optimizar sitios web usando servidores distribuidos (edge servers) para entregar contenido rápido y filtrar amenazas antes de llegar al servidor original.

El intermediario de sitio web y usuarios da servicio a millones de propiedades en Internet (crece en decenas de miles cada día) para las que gestiona un promedio de más de 80 millones de solicitudes HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) por segundo, al mismo tiempo que cumple con funciones de ciberseguridad.

Con el objetivo de que los usuarios reciban la información lo más rápido posible, Cloudflare usa una potente red de servidores perimetrales que ofrece contenido y otros servicios lo más cerca posible del usuario.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dos caídas en un mes

El pasado 18 de noviembre, la multinacional registró una caída masiva a nivel mundial que duró cuatro horas causada por un error interno en su sistema de gestión de bots y afectó a plataformas, aplicaciones y servicios como la red social X, Chat GPT, Canva e, incluso, aplicaciones bancarias, entre otras.

Este 5 de diciembre registró su segunda caída, esta vez el fallo duró alrededor de una hora y, según indicó Cloudflare a través de su página web, la causa se debe a un cambio interno en la manera en que su Firewall (barrera de seguridad) de aplicaciones web analiza las solicitudes.

Añaden que este ajuste se implementó para mitigar una vulnerabilidad importante que se descubrió esta semana en React Server Components (una tecnología usada para cargar web), y afectaba a muchas empresas del sector.

¿Por qué es relevante?

Según datos de la herramienta de ventas y marketing TheirStack, son 10.077 las empresas que usan los servicios de Cloudflare y dependen, por tanto, de su correcto funcionamiento.

Cuando esta infraestructura se cae, miles de webs quedan temporalmente inaccesibles, por lo que el impacto se multiplica y se extiende a escala global.