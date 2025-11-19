Plataformas gigantes de internet, incluyendo X y ChatGPT, quedaron con sus servicio caídos para miles de usuarios en todo el mundo el martes 18 de noviembre.

Cloudflare, cuya red gestiona alrededor de una quinta parte del tráfico web, está investigando la caída.

El incidente impidió que miles de usuarios accedieran a plataformas como Canva, X, Grindr y ChatGPT.

"Vimos un pico en el tráfico inusual hacia uno de los servicios de Cloudflare a partir de las 11:20 UTC. Eso provocó que parte del tráfico que pasaba por la red de Cloudflare experimentara errores", afirmó la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. "Estamos todos manos a la obra para asegurarnos de que todo el tráfico se atenda sin errores."

El corte es el más reciente en los servicios de internet. Azure de Microsoft también tuvo un problema el mes pasado que bloqueó a n Amazon AMZN. AWS causó agitación global entre miles de sitios web y algunas de las aplicaciones más populares, como Snapchat SNAP. N y Reddit RDDT.N a principios de octubre.

Con Reuters

