Una vaguada débil generará este domingo algunos chubascos pasajeros entre débiles y moderados en Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo y Barahona.

Las precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde sobre localidades del noreste, este y suroeste del país.

En el resto del territorio nacional predominará un cielo mayormente soleado con nubosidad aislada.

En el Distrito Nacional se espera un ambiente soleado con ligeros incrementos nubosos y lluvias pasajeras.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C y las máximas entre 30 °C y 32 °C.

Para este lunes, la incursión de una masa de aire más seca y la incidencia de un anticiclón mantendrán condiciones de escasas lluvias y cielo poco nuboso en la mayor parte del país.

Durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados por efectos del viento y la orografía en Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, especialmente en zonas montañosas.

La sensación térmica se mantendrá agradable durante la noche y la madrugada, con mayor frescura en áreas montañosas y valles del Cibao, incluyendo Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

En horas de la mañana no se descartan episodios de niebla o neblina en puntos del interior.

