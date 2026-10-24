Ramón Antonio Jáquez Torres, alias Changa, y Cristopher Tolentino Devora, alias El Cantante, de 28 años de edad, fueron sumados a la lista de los puestos en 29 por la Policía en Santiago.

Con estos dos casos, ya suman 14 los fallecidos en presuntos intercambios de disparos en Santiago, desde el 14 de septiembre hasta el 23 de octubre de 2026, fecha en la cual la Policía reportó la muerte de Changa en el sector Las Charcas (suroeste del centro urbano de Santiago), quien era buscado tras una denuncia de atraco a una mujer y su hija.

“El hoy occiso presuntamente habría participado en el asalto y realizado varios disparos contra los agentes actuantes al notar su presencia durante un operativo en seguimiento al caso, quienes repelieron la agresión, resultando herido y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas”, reportó la Policía tras el incidente.

1 de 2 | ''Changa'' era buscado tras una denuncia de atraco a una mujer y su hija. 2 de 2 | ''El cantante''era buscado por las autoridades mediante una orden de arresto.

La Policía Nacional indicó que, al ser depurado en el sistema policial, Changa figuraba con registros asociados a hechos de robo.

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El jueves 22 de octubre, la Policía reportó la muerte, en un presunto enfrentamiento con patrulleros, de Cristopher Tolentino Devora, alias “El Cantante” y/o “El Mello”, de 28 años de edad, quien era buscado por las autoridades mediante una orden de arresto.

El hecho ocurrió en la avenida Imbert, en el sector Cuesta Colorada, próximo al ensanche Bermúdez, cuando agentes policiales seguían a El Cantante con el propósito de ejecutar la orden de arresto núm. 2026-AJ0054215-003.