El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) informó que en los últimos cinco años la gestión se ha articulado bajo dos ejes estratégicos que abarcan el acceso a becas a través de programas nacionales e internacionales, y el fortalecimiento del ecosistema científico con financiamiento de investigaciones y promoción de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Estas acciones se alinean con la estrategia Meta RD 2036, iniciativa que busca la transformación estructural del país para conseguir la duplicación del PIB hacia el 2036.
La entidad estatal destacó que se ha dado prioridad a áreas emergentes como inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos y semiconductores. Actualmente, cerca del 32 % de las becas nacionales se destinan a carreras STEM, respondiendo a la necesidad de profesionales altamente demandados por sectores productivos innovadores.
Desde 2020 a la fecha, se han otorgado 38,248 becas nacionales y 9,292 internacionales, mientras que 146,000 becas corresponden al aprendizaje de lenguas extranjeras. El impacto estimado supera las 200,000 familias beneficiadas por la mejora en las habilidades y la empleabilidad de los becarios.
Además, el Mescyt ha destinado RD$ 2,565 millones a la investigación científica mediante el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), enfocándose en salud, medioambiente y tecnología.
Hasta la fecha, se han financiado 306 proyectos científicos y se proyecta el financiamiento de otros 70 por un monto de RD$ 450 millones adicionales para 2026.
Además, se han integrado 463 nuevos científicos a la Carrera Nacional de Investigadores (CNI), elevando a 2,035 miembros activos.
Noticias relacionadas
Educación, universidad y mercado laboral en la República Dominicana, una pugna estéril y la urgencia de una visión de nación
Rector del Intec plantea fusión del Mescyt y el Minerd debe fortalecer formación STEM
Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular
ANJE aboga por la alineación de la educación superior y técnica con las necesidades de mercado laboral
Compartir esta nota