Miembros de la Policía notificaron del hallazgo de una manta que podría estar conectada a la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad.
Según las informaciones, la manta fue encontrada a unos dos o tres kilómetros del punto de búsqueda que se ha desarrollado desde que se notificó su desaparición, del lado contrario con respecto a la carretera.
Los agentes acordonaron el área y se encuentran a la espera de un especialista.
Brianna fue reportada desaparecida en la comunidad de Barrero, ubicado en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, el pasado 31 de diciembre de 2025, pasada las 5:00 de la tarde.
