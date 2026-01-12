Miembros de la Policía notificaron del hallazgo de una manta que podría estar conectada a la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad.

Según las informaciones, la manta fue encontrada a unos dos o tres kilómetros del punto de búsqueda que se ha desarrollado desde que se notificó su desaparición, del lado contrario con respecto a la carretera.

Los agentes acordonaron el área y se encuentran a la espera de un especialista.

Brianna fue reportada desaparecida en la comunidad de Barrero, ubicado en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, el pasado 31 de diciembre de 2025, pasada las 5:00 de la tarde.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más