El experto agropecuario Carlos Segura Foster criticó la gestión del actual Gobierno en materia de servicios públicos y producción agropecuaria, al asegurar que el país atraviesa un deterioro institucional y una pérdida de capacidad productiva.

En un video difundido en la cuenta de Instagram Comunidad Ojalá, Segura Foster afirmó que las autoridades “se ufanan” de presentar al país como una nación en buenas condiciones, cuando, según su criterio, ocurre “todo lo contrario”.

“Estas autoridades que nos gobiernan se ufanan de que nuestro país es el país de Alicia y su maravilla. Y es todo lo contrario”, expresó.

Cuestiona deterioro institucional

Segura Foster sostuvo que, a su juicio, ninguna institución de servicio se encuentra igual o mejor que como fue recibida en el año 2020, al afirmar que todas han empeorado.

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“No hay una sola institución de servicio que esté igual o mejor que lo que ellos encontraron en el 2020. Todas han empeorado”, manifestó.

El experto agropecuario atribuyó parte de esa situación al descuido oficial y aseguró que plagas existentes y otras adicionales han afectado la producción nacional.

Advierte caída en producción agrícola

Durante su intervención, Segura Foster afirmó que varios rubros han sufrido una reducción importante en su capacidad productiva.

“La producción de guineo por un árbol desapareció. Las leguminosas disminuyeron su producción”, señaló.

El agropecuario sostuvo que el país, que según dijo era autosuficiente entre un 85 % y un 90 %, habría perdido parte de esa capacidad.

Aseguró que, contrario a las cifras oficiales que hablan de un abastecimiento cercano al 85 %, los números demostrarían otra realidad.

“Hoy, apenas la producción nacional está alcanzando para el 70 % de la demanda y se confirma porque estamos importando del consumo el 30 %”, afirmó.

Dice país importa más y exporta menos

Segura Foster advirtió que la reducción de la producción local, sumada al incremento de las importaciones y a una menor capacidad exportadora, estaría llevando al país a una situación económica compleja.

“Si este país ha perdido su capacidad de la autosuficiencia alimentaria y además está exportando menos, con los gastos adicionales de las importaciones, lo que nos está llevando es a una situación calamitosa”, expresó.

A su juicio, ese deterioro ya se refleja en distintos indicadores nacionales, aunque no detalló cifras específicas durante el video.

Llama a rescatar modelo del PLD

Al cierre de su declaración, Segura Foster vinculó sus críticas al desempeño de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al afirmar que durante esas administraciones el país vivía una mejor situación productiva.

“La situación que floreció en los gobiernos del PLD tenemos que rescatarla para que vuelva el PLD, porque como vivíamos mejor con el PLD, volveremos a vivir bien con el PLD”, sostuvo.

Las declaraciones de Segura Foster se producen en medio del debate político sobre el costo de los alimentos, la producción local, las importaciones agropecuarias y el desempeño de las instituciones públicas bajo la actual administración.

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