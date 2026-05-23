Apagón este domingo: EDEESTE dejará sin luz por seis horas parte del DN por trabajos de la Superintendencia de Bancos

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) informó que este domingo 24 de mayo será realizada una interrupción programada del servicio eléctrico en el circuito CNP03, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la información divulgada, la suspensión responde a una solicitud de la Superintendencia de Bancos, institución que ejecutará trabajos de poda y adecuaciones en sus redes internas.

Zona impactada

La distribuidora explicó que el circuito será seccionado, por lo que la interrupción impactará de manera parcial la zona comprendida entre la avenida México y las avenidas Leopoldo Navarro, Máximo Gómez y 27 de Febrero.

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EDEESTE exhortó a los clientes del área afectada a tomar las previsiones correspondientes durante el horario establecido para los trabajos.

Trabajos preventivos

La empresa indicó que este tipo de intervenciones forma parte de las acciones coordinadas para permitir labores técnicas en redes internas y garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante su ejecución.

La interrupción se mantendrá únicamente mientras se desarrollen los trabajos programados, según la información ofrecida por la distribuidora.

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