El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que la República Dominicana continúa avanzando en el proceso para lograr la eliminación del requisito de visa Schengen para viajes de corta duración a Europa, aunque advirtió que el país todavía enfrenta desafíos importantes relacionados con la falsificación de documentos.

Durante una entrevista en el programa Gepiano Podcast, el canciller explicó que la implementación del pasaporte biométrico constituyó una condición indispensable para iniciar el proceso de evaluación, pero señaló que las autoridades europeas también toman en cuenta otros indicadores vinculados a la seguridad documental y la gestión migratoria.

Álvarez reveló que uno de los principales obstáculos que aún debe superar el país es la incidencia de documentos fraudulentos detectados en procesos migratorios y solicitudes consulares.

El estándar que observan las autoridades europeas es que los documentos fraudulentos no superen el 10 % de los casos detectados. República Dominicana todavía se encuentra por encima de ese umbral, por lo que estamos trabajando para corregir esa situación y fortalecer nuestros mecanismos de control”, explicó.

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El funcionario indicó que diversas instituciones del Estado han venido desarrollando acciones coordinadas para combatir la falsificación documental, mejorar los sistemas de identificación y fortalecer los mecanismos de verificación, aspectos que considera fundamentales para alcanzar la exención del visado.

“Tenemos la confianza de que tarde o temprano vamos a lograr el acceso al espacio Schengen sin necesidad de visado para los dominicanos”, expresó.

Álvarez destacó que la eliminación de este requisito representaría un importante avance para miles de ciudadanos dominicanos, al facilitar los viajes de turismo, negocios, estudios e intercambios culturales hacia los países europeos que integran el espacio Schengen.

Las declaraciones fueron ofrecidas en una amplia entrevista en la que el ministro repasó los principales desafíos de la política exterior dominicana y los esfuerzos del país para fortalecer su posicionamiento internacional y ampliar las oportunidades de movilidad para sus ciudadanos.

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