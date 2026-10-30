Las autoridades federales de los Estados Unidos buscan al ciudadano dominicano Juan Ignacio de la Cruz David, acusado de defraudar por más de 133,000 dólares a los programas de asistencia por desempleo de la agencia estatal de Puerto Rico durante la pandemia de COVID-19. El sospechoso fue incluido recientemente en la lista de los 16 "más buscados" por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL-OIG), según anunció el inspector general Anthony D’Esposito.

De acuerdo con la ficha difundida por el organismo, De la Cruz habría recurrido al uso de números falsos del Seguro Social para tramitar y cobrar de manera irregular múltiples cheques de ayuda económica destinados a personas que perdieron sus empleos o sufrieron reducciones en sus ingresos durante la emergencia sanitaria.

Por estos hechos, la Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal en su contra en el año 2022 por los delitos de robo de fondos del Gobierno y fraude postal. Sin embargo, el acusado se mantiene en condición de fugitivo, ya que hasta el momento las autoridades desconocen su paradero.

Según los datos biográficos y descriptivos divulgados por los investigadores, el buscado registra como fecha de nacimiento el 31 de julio de 1978, tiene ojos marrones, mide aproximadamente 1.78 metros (5 pies y 10 pulgadas) y pesa cerca de 86 kilogramos (189 libras).

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Ante la imposibilidad de dar con su ubicación, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo ha solicitado la colaboración de la ciudadanía, instando a cualquier persona que posea información sobre su paradero o sobre el caso a comunicarse directamente con la dependencia a través de la línea telefónica 1-800-347-3756.

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