La empresaria dominicana Beatrice Lara Bellion denunció ser víctima de violencia económica y procesal por parte de su expareja, el empresario español José Luis del Río Muñoz, a quien acusa de incumplir una sentencia de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional que lo condena por violencia económica.

A través de un video, Lara Bellion explicó que el expediente judicial establece que Del Río Muñoz, cofundador del conglomerado tecnológico Newtech, habría ocultado bienes millonarios a través de sociedades offshore en Panamá con el fin de excluirlos del patrimonio conyugal. Pese a la condena al pago de pensiones acumuladas y reparación de daños, la decisión sigue sin ejecutarse.

La denunciante aseguró que esta situación le ha generado graves perjuicios personales y financieros, indicando que parte de las empresas involucradas fueron fundadas con aportes de su familia, especialmente de su padre, Manuel Lara.

“No se trata solo de cifras, sino del respeto a mis derechos y al esfuerzo compartido de más de 20 años”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El caso se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia, que deberá decidir si procede levantar el velo corporativo para reconocer la realidad económica detrás de las sociedades interpuestas y reincorporar los activos al patrimonio conyugal.

Los abogados de Lara Bellion advirtieron que una negativa del alto tribunal dejaría a las víctimas de fraude matrimonial sin herramientas legales y perpetuaría una interpretación equivocada del concepto de “beneficiario final”.

“Este no es solo un tema legal; es una decisión que impactará vidas y pondrá a prueba el compromiso de la justicia con las víctimas”, declaró Lara Bellion, al tiempo que pidió el respaldo de la sociedad, los medios y las autoridades para que se garantice un fallo justo y equitativo.

El pasado mes de febrero, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez, dictó apertura a juicio contra Del Río Muñoz por incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en perjuicio de su exesposa.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución núm. 063-2025-SRES-00030, en atención a la acusación formal presentada por el Ministerio Público, que imputa al empresario la violación del artículo 357-4 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, el cual establece sanciones de tres meses a un año de prisión y multas por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia.

De acuerdo con la acusación, el empresario ignoró por más de 20 meses los requerimientos de pago, afectando la estabilidad económica de Lara Bellion.

Hasta el momento, José Luis del Río Muñoz no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más