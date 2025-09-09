El conductor del vehículo involucrado en el accidente donde murieron dos bionalistas en San Francisco de Macorís, se entregó a las autoridades policiales en San Francisco de Macorís.

Carlos Manuel Then Rojas, conductor de la yipeta que chocó con la motocicleta en la cual se desplazaban las jóvenes Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, provocarles la muerte, acudió a la sede de la dirección regional de la policía nacional, a los fines de ponerse a disposición de la justicia.

El detenido declaró que luego del accidente, no se quedó en el lugar para socorrer las víctimas y emprendió la huida, por temor de ser agredido por familiares de estas.

Precisó que nunca quiso causar ese accidente. “Ellas se me estrellaron, pues venían bajando muy rápido”.

El accidente donde perdieron la vida las dos bioanalistas, se registró en la tarde del pasado domingo, en el tramo carretero que conduce al distrito municipal de Jaya.

En la mañana de este martes, las autoridades procederán a poner a disposición de la justicia al conductor del vehículo.

Anyelissa María Reyes, dejó en la orfandad a tres hijos y Ana Angélica del Orbe, a dos.

Ambas recibieron cristiana sepultura en la tarde de ayer.