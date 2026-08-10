Basilio Belliard, intelectual y crítico literario, ensayista, director de la revista Global y del Centro de Estudios de la Cultura de Funglode, consideró que la literatura dominicana de este siglo marcha bien, el sector privado realiza un aporte importante a las actividades culturales, a la edición de libros, y que las deficiencias del ámbito cultural corresponden al Estado.

Expresó que el presidente de la República, Luis Abinader, nunca ha mencionado la palabra cultura, por lo que está ausente de la preocupación del poder, que antes con Fernández si era más atendida.

Dijo que los gestores culturales, los teatristas, autores, literatos estaban mucho mejor en la época en que Leonel Fernández fue presidente de la República que en la actualidad.

Sostuvo que el presidente de la República es quien designa a los funcionarios y quien orienta a sus ministros sobre las políticas a seguir, y que no se siente que haya en el gobierno una política cultural del Estado. Cada quien hace lo que entiende, y que se han desprendido varias instituciones, que presupuestariamente dependen de la presidencia de la República y no del Ministerio de Cultura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sobre la poesía dijo que tiene muy buena salud, y que le sorprende la gran cantidad de libros y propuestas que descubre en los concursos en los que es jurado. Dijo que hay mucha poesía creativa, imaginativa, y que todo ello es parte de los antiguos movimientos que tuvo el país, como el postumismo y las varias generaciones del 1940, de 1948, la del 1960 y la de posguerra.

Dijo que la novela ha logrado una proyección importante, aunque se cultiva menos, por la dificultad de su estructura. Consideró a Pedro Vergés como el gran novelista con Solo cenizas hallarás (boleto), y a Marcio Valoz Magiollo con el más intenso, culto y productivo de los novelistas dominicanos.

Incluyó a Junot Díaz, Rita Indiana, y otros autores locales que han dado mucha más proyección a la novela.

Sobre el cuento dijo que Juan Bosch inauguró una escuela de impacto internacional, y eso todavía incide en la producción del cuento local, que va muy bien, lo mismo que el ensayo como género.

Sugirió que falta una antología del ensayo dominicano, algo que aún no ha sido publicada.

Basilio Belliard fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días por AcentoTV.

Encuentranos en:

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más