Miembros de la Policía y encargados de las investigaciones levantaron una manta (sábana) hallada en una finca a menos de dos kilómetros del “punto cero” donde las autoridades han establecido la búsqueda de las evidencias del caso de la niña Brianna Genao, desaparecida hace doce días.

Las autoridades notificaron el hallazgo la tarde del lunes, alrededor de las 2:00 de la tarde y se procedió a hacer el levantamiento con el objetivo de establecer si la manta encontrada está relacionada con la desaparición de la menor de tres años de edad.

La manta fue encontrada en un sembradío de cacao, del lado contrario al punto de búsqueda que han recorrido las autoridades, con respecto a la carretera principal (camino vecinal) de la comunidad de Barrero en Imbert, provincia Puerto Plata.

Los agentes policiales levantaron la manta y salieron del lugar con dos sobres tipo manila, color amarillo, hurgaron en las hojas en el suelo y se marcharon sin dar declaraciones, a pesar de la insistencia de los reporteros.

“No podemos ofrecer informaciones”, respondieron los agentes policiales que hicieron el levantamiento de lo que se cree es una evidencia del caso Brianna, reportada desaparecida siete horas antes de la llegada del año 2026.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más