La Asociación de Fiscales Dominicana de Fiscales (Fiscaldom) pidió reforzar la protección de los representantes del Ministerio Público en todo el país, ante las agresiones contra testigos de procesos judiciales ocurridas en los últimos meses.

El presidente de la organización, magistrado Andrés Coma, expresó profunda preocupación y condena enérgica por las agresiones que causaron muerte y heridas a dos testigos, hechos ocurridos en los municipios Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís.

“Estos actos violentos no solo atentan contra la integridad física de los involucrados, sino que también representan un grave ataque a la justicia y al Estado de derecho en nuestro país. Como representantes del Ministerio Público, nos comprometemos a trabajar incansablemente para garantizar la seguridad y protección de todos los actores del sistema judicial”, expresó.

El magistrado Comas pidió que se tomen medidas inmediatas para reforzar la seguridad en los tribunales y dependencias judiciales, así como los involucrados en los procesos judiciales.

Asimismo, exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables de estos actos violentos contra testigos ocurridos en los últimos meses.

El presidente de Fiscaldom dijo que los más de mil fiscales que ejercen funciones en la capital y las provincias del país, realizan su labor de representantes de la sociedad en situaciones de peligro.

Puso como ejemplo que un fiscal que logra una condena de 30 años sale por la misma puerta y se desplaza por los mismos lugares que los imputados y víctimas, y algunas de las Fiscalías y Palacios de Justicia no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad de los representantes del Ministerio Público.

Fiscaldom es la organización que agrupa a los fiscales de República Dominicana y sus acciones de lucha siempre. Defiende los derechos fundamentales y la dignidad de los miembros del Ministerio Público.

