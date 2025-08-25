El Ministerio de Educación dio inicio formal al año escolar 2025-2026, con una matrícula de 2,062,061 estudiantes en el sector público, ligeramente inferior a los 2,063,758 registrados en 2024-2025.

El ministerio presentó los principales datos del inicio del año escolar, que incluyen matrícula estudiantil, personal docente, capacitación, cupos garantizados y transporte escolar.

Estadísticas del sector público y transporte escolar año escolar 2025-2026 Concepto Valor Matrícula total sector público 2,062,061 estudiantes Personal docente en servicio 143,913 docentes Nuevos incorporados (docentes) 6,483 Administrativos incorporados 8,666 Capacitación de verano (Innovar y Aprender — STEAM) 132,000 maestros Cupos garantizados en sector público 2.06 millones Aulas tradicionales 99.85 % Soluciones alternativas (prefabricadas, alquileres, privado) 0.15 % Transporte escolar TRAE 1,871 autobuses Autobuses accesibles (con rampas) 50

Aunque los datos oficiales muestran estabilidad en la matrícula, varios centros educativos de Santo Domingo durante el primer día de clases evidenciaron diferencias en la asistencia real, con algunos planteles por debajo de su capacidad.

En general, según la observación de Acento, las aulas visitadas promediaron una capacidad de 30 alumnos por curso y una asistencia efectiva de 20 en este primer día.

En el Centro Educativo Emma Balaguer, las directoras Ana Gómez (primaria) y Wendy Campusano (secundaria) reportaron presencia “tímida” y estimaron un ausentismo cercano al 90 %.

En ese plantel, se registraron 180 estudiantes en secundaria y “cerca de 100” en primaria frente a una matrícula general “de mil y pico”.

1 de 4 | Presencia de autobuses escolares TRAE detrás del centro - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 2 de 4 | Fachada del Centro Educativo Emma Balaguer - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 3 de 4 | Construcción en proceso de las nuevas 5 aulas del centro - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 4 de 4 | Acto de bienvenida del Emma Balaguer - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025

El centro realizó acto de apertura con padres, Defensa Civil, Policía Escolar e Iglesia, e inició el conteo de asistencia desde la primera jornada.

Sobre la utilería escolar, la dirección informó recepción completa y distribución de 926 uniformes, con 700 ya entregados y el resto programado para esta semana.

En infraestructura, Emma Balaguer mantiene dos obras: techado de la cancha en fase final y construcción de cinco aulas en la parte frontal.

1 de 5 | Fachada Centro Educativo Ramón Julián Peña - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 2 de 5 | Entrada decorada del centro - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 3 de 5 | Vista interna del centro - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 4 de 5 | Mural con los valores del año escolar 2025 - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 5 de 5 | Pasillos decorados del centro - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025

En el Centro Educativo Ramón Julián Peña, la coordinadora Verónica Breu reportó que asistieron 423 de 532 estudiantes, un 79.5 % de la matrícula.

El centro recibió mochilas, cuadernos, zapatos, pantalón y kits básicos, con faltantes puntuales por tallas y algunos insumos personales asumidos por las familias.

De forma similar, en el Centro Educativo República de Costa Rica, presentó un alto flujo de alumnos, padres y maestros durante su acto de celebración del primer día de clases de este año escolar.

1 de 4 | Libros expuestos en el pasillo - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 2 de 4 | Acto de bienvenida en el Centro Educativo República de Costa Rica - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 3 de 4 | Fachada Centro Educativo República de Costa Rica - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025 4 de 4 | Alumnos, padres y maestros en el primer día de clases - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025

En el Centro Educativo Vedruna, la coordinadora Maribel Rodríguez Estévez informó un 67 % de asistencia en el primer día y una matrícula cercana a 600 estudiantes.

Vedruna distribuyó a tiempo uniformes y útiles por grados, con presencia al 100 % del personal docente y administrativo desde el 4 de agosto y jornadas de formación.

Alumnos de nivel inicial del Centro Educativo Vedruna – Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 25/08/2025

El plantel reportó mejoras de pintura, reparaciones de mobiliario, servicio de odontología, área de cómputo y la falta de un salón de maestros en proceso de habilitación.

La presidente de la sociedad de padres, Elizabeth Disla, destacó alta participación familiar y expectativas de mejora pedagógica y estructural.