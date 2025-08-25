La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que una mujer de 36 años, identificada como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, ocasionó la muerte por envenenamiento a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años de edad, y posteriormente se quitó la vida al ingerir la misma sustancia.
El hecho se produjo la noche de este domingo en la calle B esquina 7, del sector Ensanche Isabelita. Técnicos en procesamiento de escenas levantaron varios recipientes que contenían la sustancia tóxica mezclada con jugo.
De acuerdo con las autoridades, Jiménez Valdez habría dejado una nota manuscrita, la cual se encuentra bajo custodia del Ministerio Público para determinar su autenticidad y contenido.
Los cuerpos de los menores, dos varones y una niña, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicarán las autopsias correspondientes. Asimismo, a la sustancia incautada se le realizarán análisis toxicológicos.
Compartir esta nota