La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que una mujer de 36 años, identificada como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, ocasionó la muerte por envenenamiento a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años de edad, y posteriormente se quitó la vida al ingerir la misma sustancia.

El hecho se produjo la noche de este domingo en la calle B esquina 7, del sector Ensanche Isabelita. Técnicos en procesamiento de escenas levantaron varios recipientes que contenían la sustancia tóxica mezclada con jugo.

De acuerdo con las autoridades, Jiménez Valdez habría dejado una nota manuscrita, la cual se encuentra bajo custodia del Ministerio Público para determinar su autenticidad y contenido.

Los cuerpos de los menores, dos varones y una niña, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicarán las autopsias correspondientes. Asimismo, a la sustancia incautada se le realizarán análisis toxicológicos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más