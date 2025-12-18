La Policía Nacional arrestó en presencia de funcionarios del Ministerio Público a una pareja de esposos considerados entre los "miembros peligrosos" de una red que se dedicaba al secuestro y al lavado de activos, cuyos cabecillas han sido identificados y se los considera prófugos.

Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez fueron apresados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidades Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El arresto se produjo este jueves, durante un allanamiento practicado en su lugar de residencia en el sector Villa Cerro, del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Ambos eran perseguidos en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes, junto a otros miembros de la red, secuestraron a una persona de 47 años de edad en La Otra Banda, de Higüey, y luego solicitaron el pago de un rescate de veinte millones de pesos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los imputados, con el dinero obtenido del secuestro, adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia de vehículos en Santo Domingo Este, los cuales estaban bajo el dominio de uno de los imputados de la red al momento de su arresto en mayo de 2025.

Tratos crueles, inhumanos y degradantes

La víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, golpes y heridas y afectación a la libertad ambulatoria por cuatro días, dejándoles fuertes traumas emocionales.

De igual manera, obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer el traspaso de vehículos a nombre de relacionados a los imputados para evitar su rastro.

En el operativo participaron los fiscales investigadores del caso Claudio Cordero y Surielly Guerrero, así como miembros de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.

Varias evidencias significativas fueron ocupadas durante el allanamiento, entre ellas, aparatos electrónicos y documentos que prueban la participación de los arrestados en los hechos.

Las titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, Ramona Nova y Claudia Garrido, expresaron que la identificación y captura de estos dos imputados, asesta un golpe contundente a la estructura.

Indicaron, igualmente, que se encuentran prófugos el cabecilla de la banda, Alfredo Vásquez Severino (Chimbala) y otros integrantes identificados ya por el Ministerio Público.

En las próximas horas la pareja arrestada será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia para conocerle medida de coerción.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más