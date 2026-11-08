Apresan 13 obreros dominicanos por agredir a agentes de DGM en operativo contra haitianos

Trece obreros dominicanos de la construcción fueron detenidos por su presunta participación en una agresión contra tres agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y la obstrucción de un operativo de interdicción migratoria realizado en una obra en construcción de Mao, provincia Valverde.

La institución informó este domingo que el incidente ocurrió en una edificación ubicada en la calle Monseñor Tomás Abreu, donde los agentes habían retenido a seis ciudadanos haitianos que, según las autoridades, se encontraban en situación migratoria irregular.

De acuerdo con la versión ofrecida por Migración, un grupo de dominicanos intervino violentamente durante el procedimiento y utilizó maquinaria pesada para bloquear el paso de un camión oficial. El diario Eco obtuvo una grabación del incidente.

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La situación permitió que tres de los seis haitianos retenidos escaparan, mientras los otros tres permanecieron bajo custodia de las autoridades migratorias.

Haitianos deportados y el resto sometido a la justicia

La Dirección General de Migración indicó que los tres ciudadanos haitianos que permanecieron detenidos serán deportados en las próximas horas, debido a que no contaban con la documentación requerida para permanecer en territorio dominicano.

Anunció, además, que los 13 dominicanos apresados deberán responder ante el Ministerio Público y los tribunales por su presunta participación en las agresiones contra los agentes y la obstrucción del operativo.

La institución señaló que las actuaciones denunciadas están relacionadas con disposiciones de la Ley General de Migración 285-04 y el Código Penal dominicano.

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