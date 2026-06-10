La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco, aplazó para el lunes 15 de junio el conocimiento de la medida de coerción contra los 10 imputados en la denominada Operación XL526.

La audiencia fue pospuesta por segunda ocasión a solicitud de los abogados de la defensa, quienes argumentaron que necesitan más tiempo para estudiar el expediente antes de presentar sus planteamientos ante el tribunal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación XL526 desmanteló una estructura criminal presuntamente dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a personas residentes en Estados Unidos, con el propósito de obtener fondos que posteriormente eran blanqueados mediante operaciones de lavado de activos.

Los imputados forman parte de un grupo de 20 personas arrestadas el pasado 2 de junio durante allanamientos simultáneos realizados en Jacagua, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros. De los detenidos, 10 fueron puestos en libertad y no fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción.

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Tras la Operación XL526, el Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo para los 10 investigados. La petición ha sido rechazada por los abogados defensores, algunos de los cuales han denunciado presuntas violaciones a derechos fundamentales y actuaciones irregulares durante los arrestos.

Sobre la base de esos argumentos, el abogado Miguel Valdemar Díaz Salazar anunció que solicitará al tribunal la nulidad de la medida de coerción y la puesta en libertad de los imputados que representa.

Los imputados

Los investigados en el caso son Carlos José Farra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Yusmery Altagracia Cabrera Peña, Danny Rafael Lagual Ferreira, Pedro Antonio Pichardo Paulino, alias "Pedro Navaja", y Julio Antonio Peralta del Rosario.

Según el Ministerio Público, la solicitud de medida de coerción se sustenta en denuncias relacionadas con al menos 18 víctimas, la mayoría de ellas residentes en Estados Unidos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más