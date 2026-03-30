Aplazan coerción a tres acusados por homicidio de Yeuri Johansel Acosta en el Distrito Nacional

El conocimiento de la medida de coerción contra los imputados Adelmi Scorin Reyes Montero, Joel González Valverde y Leandro Ovalles Solano Acosta, acusados del homicidio del joven Yeuri Johansel Acosta, fue aplazado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La decisión se produjo luego de que la defensa solicitara más tiempo para estudiar el expediente. La nueva audiencia fue fijada para el próximo miércoles, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares de la víctima, el hecho ocurrió en la avenida 27 de Febrero, mientras el joven compartía en un ambiente social. Según relataron, varias personas habrían llegado en un vehículo, se desmontaron y realizaron múltiples disparos.

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Los parientes sostienen que los atacantes actuaron con la intención directa de agredir y que los disparos no solo alcanzaron a la víctima, sino también a otras personas presentes en el lugar.

Acosta, de 18 años, falleció a causa de los impactos de bala. Sus familiares expresaron consternación y reclamaron justicia, así como el esclarecimiento total del caso.

“Nosotros queremos justicia, queremos saber qué fue lo que pasó. No han dado una explicación clara”, dijo un familiar en declaraciones a la prensa.

Otros parientes aseguraron que no permitirán que el caso quede impune y pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones.

“Mi sobrino no se va a quedar así. Queremos justicia”, afirmó William Acosta, tío del fallecido.

Los familiares también solicitaron que se investigue a todas las personas presuntamente involucradas en el hecho, incluyendo posibles responsables adicionales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más