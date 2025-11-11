Usuarios del Metro de Santo Domingo registraron el momento en el que son auxiliados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, tras registrarse un apagón general (blackout) que afecta a todo el territorio nacional.

Según informó la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), el apagón producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

