Anuncian miércoles sin electricidad en Cotuí ni en empresas de San Pedro de Macorís

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que mañana miércoles 14 realizará trabajos de repotenciación y sustitución de estructuras en malas condiciones en dos líneas de transmisión de 69 kilovoltios (kV), en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de las acciones preventivas para garantizar la estabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Los trabajos de repotenciación se ejecutarán en la línea 69 kV Pimentel–Hatillo, lo que provocará interrupciones transitorias del servicio eléctrico en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, así como en la empresa Pastas Alimenticias.

De igual manera, la ETED realizará labores de sustitución de estructuras en malas condiciones en la línea 69 kV San Pedro I – Planta Vieja – Derivación Mitsubishi.

Durante estos trabajos se verá afectado el servicio eléctrico en las empresas Coastal Petroleum Dominicana, Universidad Central del Este (UCE), Zona Franca San Pedro de Macorís, Zona Franca San Pedro AES, Zona Franca San Pedro Chentec y Servicios de Estación Sultana del Este.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estas labores no implican interrupciones en zonas residenciales.

La ETED apela a la comprensión de los usuarios y empresas impactadas, al tiempo que reitera que estos trabajos son necesarios para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del sistema de transmisión eléctrica nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más