Anuncian miércoles sin electricidad en Cotuí ni en empresas de San Pedro de Macorís

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que mañana miércoles 14 realizará trabajos de repotenciación y sustitución de estructuras en malas condiciones en dos líneas de transmisión de 69 kilovoltios (kV), en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de las acciones preventivas para garantizar la estabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
Los trabajos de repotenciación se ejecutarán en la línea 69 kV Pimentel–Hatillo, lo que provocará interrupciones transitorias del servicio eléctrico en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, así como en la empresa Pastas Alimenticias.
De igual manera, la ETED realizará labores de sustitución de estructuras en malas condiciones en la línea 69 kV San Pedro I – Planta Vieja – Derivación Mitsubishi.
Durante estos trabajos se verá afectado el servicio eléctrico en las empresas Coastal Petroleum Dominicana, Universidad Central del Este (UCE), Zona Franca San Pedro de Macorís, Zona Franca San Pedro AES, Zona Franca San Pedro Chentec y Servicios de Estación Sultana del Este.
Estas labores no implican interrupciones en zonas residenciales.
La ETED apela a la comprensión de los usuarios y empresas impactadas, al tiempo que reitera que estos trabajos son necesarios para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del sistema de transmisión eléctrica nacional.
Compartir esta nota