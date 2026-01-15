Antorcha de los LV Juegos Deportivos Militares y Policiales llega a la Policía Nacional

La antorcha olímpica de los LV Juegos Deportivos Militares y Policiales llegó este jueves a la Policía Nacional, como parte del recorrido protocolar previo al inicio de la tradicional justa deportiva que reunirá a atletas de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales del país.

El acto fue encabezado por el general Raúl Esteban Mora Hernández, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto al general piloto Euler Sierra Pérez, inspector general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y presidente del Comité Organizador de los Juegos.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes el general Juan Hilario Guzmán Badía, subdirector general de la Policía Nacional, y el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la institución, así como otras autoridades militares y policiales.

La antorcha inició su recorrido en el Ministerio de Deportes y pasó por el Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), antes de arribar a la Policía Nacional. Posteriormente, la llama visitará el Comité Olímpico Dominicano (COD) y culminará el próximo lunes en el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), donde se marcará oficialmente el inicio de la competencia.

Entre los oficiales presentes se destacaron el coronel José Luis Hernández Javier, subdirector de Deportes de la ARD; el coronel Rennie Figueroa, director de Deportes de la FARD; y el coronel Felipe Céspedes Tejera, del ERD.

Los LV Juegos Deportivos Militares y Policiales, que se desarrollarán desde el 23 de enero hasta mayo, constituyen una de las competencias institucionales más relevantes del calendario deportivo nacional, promoviendo la integración, la disciplina y el espíritu competitivo entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

