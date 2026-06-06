El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, exhortó a los 1,149 graduados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a ejercer sus profesiones con apego a la ética y a desarrollar la capacidad de sobreponerse a los fracasos, durante la ceremonia de graduación celebrada este fin de semana en Santiago.

"La inteligencia sin ética es peligrosa", afirmó Aguilera al dirigirse a los nuevos profesionales, a quienes señaló que el éxito no dependerá únicamente de la formación académica, sino también de la disciplina, la resiliencia y la determinación para enfrentar las dificultades. Sostuvo que la obtención de un título universitario representa el cierre de una etapa de esfuerzo y el inicio de nuevos desafíos personales y laborales.

Durante su discurso, también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en el mundo profesional y consideró que esta generación enfrentará retos distintos a los de sus predecesores. Sin embargo, aseguró que la incertidumbre y la sensación de que siempre queda más por aprender forman parte del proceso de crecimiento. A su juicio, esa "insatisfacción intelectual" ha sido uno de los motores del desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia.

Aguilera invitó además a los graduados a compartir el conocimiento adquirido y a mantener la curiosidad intelectual. Advirtió que creer que ya se sabe todo limita la capacidad de seguir aprendiendo y afirmó que la sociedad necesita profesionales con principios sólidos y vocación de servicio. La ceremonia de graduación número 114 de la PUCMM fue encabezada por el rector, reverendo padre Secilio Espinal, y contó con la asistencia de familiares, docentes e invitados especiales.

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