Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) hirió de bala a un motorista durante un altercado ocurrido en la avenida Estrella Sadhalá, en Santiago, luego de que el conductor presuntamente agrediera al miembro de la institución, según el informe preliminar de las autoridades.

El herido fue identificado como Arismendi Durán García, quien recibió un impacto de bala en el pie derecho y fue trasladado al Hospital Juan XXIII para recibir atenciones médicas.

De acuerdo con la versión preliminar, el incidente se originó cuando el agente intentó fiscalizar al conductor por presuntas violaciones a la Ley 63-17, entre ellas cruzar un semáforo en rojo y desplazarse sin casco protector.

El informe indica que el motorista ignoró la orden de detenerse y abandonó el lugar acompañado de otras dos personas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Minutos después, según la versión oficial, el mismo conductor regresó a la escena transitando en vía contraria y, desde la motocicleta en movimiento, sorprendió al agente por la espalda, agrediéndolo una bofetada en la cara.

Fue en esas circunstancias cuando el agente respondió con un disparo que impactó al motorista en el pie derecho.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identidad del miembro de la Digesett involucrado en el caso ni han informado si fue sometido a algún proceso interno de investigación.

El hecho ha generado atención pública por tratarse de un incidente de tránsito que escaló a una agresión física y terminó con una persona herida de bala, lo que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de actuación en intervenciones viales y el manejo proporcional de la fuerza en situaciones de conflicto.

Las autoridades deberán establecer la secuencia exacta de los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y precisar si el agente actuó conforme a los procedimientos institucionales.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más