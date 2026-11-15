La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó al magisterio nacional a una jornada de movilización el próximo miércoles 18 de noviembre, con una concentración frente al Ministerio de Educación (Minerd), para reclamar el pago de incentivos y retroactivos pendientes de la Evaluación del Desempeño Docente.

El llamado fue realizado por el Comité Ejecutivo Nacional del gremio. El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Menegildo De La Rosa, sostuvo que los docentes necesitan una respuesta definitiva sobre los pagos que, según indicó, debieron realizarse en noviembre.

De acuerdo con el dirigente, aunque el proceso de evaluación concluyó el 29 de julio, miles de maestros todavía enfrentan retrasos e irregularidades administrativas.

Precisó que más de 7,000 docentes no han recibido el retroactivo que les corresponde. También señaló que hay maestros que siguen sin conocer los resultados de sus expedientes de apelación y revisión, pese a que el plazo establecido para resolverlos era de 45 días y ya supera los 100.

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A esa situación se suman más de 1,000 docentes incluidos en una incidencia de doble sesión que aún esperan el retroactivo y otros 271 que completaron la evaluación, pero no han recibido respuesta del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente.

La ADP también reclama los pagos correspondientes a los maestros evaluados en noviembre de 2024, quienes, según De La Rosa, todavía esperan el reconocimiento de sus incentivos y retroactivos.

ADP reclama pagos a más de 94,000 docentes

Entre las demandas del gremio figuran el pago de los incentivos a más de 94,000 docentes evaluados en el proceso concluido en julio de 2026, la solución de los expedientes pendientes y la atención de las reclamaciones y apelaciones.

También exige resolver los casos de los maestros de doble sesión y saldar los pagos pendientes a quienes fueron evaluados en noviembre de 2024.

ADP llevará reclamo del 4 % al Congreso

De La Rosa informó, además, que el martes 17 de noviembre dirigentes de las seccionales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo depositarán ante el Congreso Nacional un documento para reclamar que el Presupuesto General del Estado de 2027 contemple el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria.

El dirigente advirtió que el proyecto de presupuesto contempla una asignación equivalente al 3.81 % del PIB, por debajo del porcentaje que, según la ADP, corresponde al sector educativo conforme a la Constitución y las leyes.

El gremio reiteró el llamado a los docentes de todo el país a participar en la concentración del 18 de noviembre para exigir respuestas a sus demandas.

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