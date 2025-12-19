La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) señaló este viernes que el Proyecto de Ley que propone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), difiere "sustancialmente del proyecto que las universidades han venido trabajando en la comisión designada por el presidente de la República".

De acuerdo con el presidente de la ADOU, Wady Ramírez, la iniciativa legislativa presentada "no recoge los acuerdos ni los contenidos técnicos desarrollados durante meses de trabajo conjunto entre las universidades y el Estado, orientados a una reforma educativa integral", indicó este viernes la institución en un comunicado de prensa.

"Este es un proyecto totalmente diferente al que nosotros estuvimos trabajando. No tiene los elementos de la reforma educativa que el país necesita", afirmó Ramírez.

El presidente de la ADOU indicó que el documento que ellos han estado desarrollando en la comisión integra trabajos previos de actualización de la Ley de Educación Superior, así como los aportes realizados en el ámbito del sistema preuniversitario antes de que surgiera la propuesta de fusión ministerial.

"Lo que hemos estado construyendo es un proyecto integral para la mejora del sistema educativo dominicano. Ese ha sido siempre el interés de las universidades: una reforma profunda y coherente. El proyecto que se presentó recientemente en el Congreso es independiente de ese proceso y no aborda con profundidad los retos estructurales del sistema educativo", expresó.

Ramírez mostró preocupación "por la limitada representación universitaria contemplada en el nuevo órgano de gobernanza propuesto".

Según explicó, el proyecto de ley depositado en el Congreso contempla un único espacio para las asociaciones de instituciones de educación superior, "lo que resulta insuficiente frente a la complejidad y relevancia del nivel terciario".

Otro de los aspectos que genera mayor inquietud entre las universidades, advierte Ramirez, es que el consejo propuesto tendría únicamente un carácter consultivo, concentrando el poder de decisión en una sola persona, apuntó la ADOU.

La asociación reiteró que "las universidades dominicanas no persiguen ni promueven la apropiación de recursos presupuestarios del nivel preuniversitario".

De acuerdo con Ramírez, la preocupación de ADOU es "estructural y de calidad".

La asociación afirma que busca que la República Dominicana avance hacia una reforma educativa integral, coherente y sostenida, "que articule adecuadamente todos los niveles del sistema educativo desde la educación inicial hasta la superior, así como los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación".