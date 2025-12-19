Abinader inaugura fase final de la avenida Ecológica 

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el acto de inauguración de la fase final de la avenida Ecológica, una obra estratégica ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que fortalece la conectividad vial, impulsa el desarrollo urbano y mejora significativamente la calidad de vida de más de 850,000 personas.

Con esta intervención, el Gobierno culmina un proyecto de alto impacto económico y social que consolida a la avenida Ecológica como uno de los principales corredores de movilidad del Gran Santo Domingo, facilitando un desplazamiento más ágil, seguro y eficiente para residentes, trabajadores, el Puerto de Caucedo una de las zonas logísticas más importantes del país y usuarios del sistema vial.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que esta obra forma parte de una visión integral de desarrollo urbano sostenible, orientada a reducir la congestión vehicular, mejorar los tiempos de traslado y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico en las comunidades impactadas.

“En el Gran Santo Domingo todos los puntos de salida hemos trabajado para mejorarlos, hacia el sur ya lo mencionamos a través de pintura y con este camino de toda la Circunvalación también llegamos a la Duarte, más adelantado y también hacia el sur, pero estamos trabajando en la Avenida Colombia también para el Norte.”

La fase final inaugurada contempla una infraestructura moderna, diseñada bajo criterios de sostenibilidad, seguridad vial y accesibilidad, alineada con los más altos estándares técnicos.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, señaló que la culminación de esta etapa reafirma el compromiso del Gobierno con una inversión pública responsable, enfocada en soluciones reales y destacó que la avenida Ecológica libera de estrés vehicular a Santo Domingo Este, mejora la plusvalía de la zona y la calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero.

"Este empalme con la Autopista Las Américas nos asegura muchas cosas positivas: el tráfico pesado de camiones desde el Puerto Multimodal ya no doblará en Las Américas, sino que seguirán derecho por la Ecológica, para luego tomar la Autovía Juan Pablo II y luego la Circunvalación Santo Domingo ".

Refirió también los trabajos realizados en la marginal que conecta Las Américas con la Ecológica, y al respecto dijo que las personas que viajen de la región Este y se dirijan al Cibao o al Sur ya no tendrán que pasar por la ciudad Capital.

La avenida Ecológica se consolida así como una vía fundamental para el desarrollo presente y futuro del Gran Santo Domingo, contribuyendo a una ciudad más conectada, ordenada y preparada para el crecimiento.

En la actividad también habló el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, quien dijo que la obra representa una sustancial mejoría en la calidad de vida de la gente en ese municipio y sus alrededores.

La bendición de la obra estuvo a cargo del obispo de la nueva diócesis de Stella Mari, Manuel Ruiz.

También estuvieron presentes los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia; de Defensa, Carlos Fernández Onofre; de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisono; el senador Antonio Taveras; la gobernadora provincial Lucrecia Leyba, entre otros.

