El Consulado General de la República Dominicana en Boston anunció la visita al país del reconocido politólogo y académico estadounidense Steven Levitsky, uno de los principales especialistas en democracia, autoritarismo y populismo en América Latina.

Levitsky, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, desarrollará una agenda de actividades en Santo Domingo durante los primeros tres días de junio, que incluirá conferencias, encuentros académicos y reuniones con representantes del sector empresarial y dirigentes políticos.

El académico es profesor de Gobierno y profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard, además de investigador principal de la Fundación Kettering y becario sénior para temas de democracia del Council on Foreign Relations. Su trabajo de investigación se ha concentrado en los procesos de democratización y autoritarismo, el funcionamiento de los partidos políticos y el papel de las instituciones formales e informales, con especial atención a América Latina.

La agenda iniciará con un desayuno organizado en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, seguido de una conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posteriormente, ofrecerá una conferencia magistral en el Congreso Nacional y sostendrá encuentros con actores políticos y empresariales del país, culminando con una reunión privada con la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

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Levitsky abordará el auge del populismo y la resiliencia democrática

En el Congreso Nacional, Levitsky presentará la conferencia titulada “Estado de la Democracia en América Latina”, en la que analizará los principales retos que enfrentan los sistemas democráticos de la región en el siglo XXI.

Entre los temas que abordará figuran el auge de los movimientos populistas, la creciente desafección ciudadana hacia la política, los desafíos vinculados a la inseguridad, la fragilidad institucional y las transformaciones del contexto internacional. Asimismo, examinará los factores que han contribuido a la resiliencia de las democracias latinoamericanas pese a un escenario cada vez más complejo.

La visita forma parte de una iniciativa orientada a fortalecer los intercambios académicos y los vínculos estratégicos entre universidades de Massachusetts e instituciones académicas y estatales de la República Dominicana. El programa es promovido por el Consulado General dominicano en Boston, encabezado por el cónsul general Antonio Almonte.

Levitsky es autor y coautor de numerosas obras de referencia sobre democracia y política comparada. Entre sus publicaciones más conocidas figuran Cómo mueren las democracias (2018), escrito junto a Daniel Ziblatt; Dictadura de la minoría (2024), también en coautoría con Ziblatt; y Revolución y dictadura (2025), junto a Lucan Way.

Su producción académica incluye además títulos como La transformación de los partidos obreros en América Latina (2003), Informal Institutions and Democracy (2006) y The Resurgence of the Latin American Left (2011).

Además de su trayectoria universitaria, ha colaborado con medios internacionales de referencia como The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, Foreign Affairs y The New Republic.

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