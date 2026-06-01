Un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana falleció la madrugada de este lunes luego de caer desde el balcón del apartamento donde residía, ubicado en el residencial West Villa Village, en Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Juan Salvador Toribio Mejía, de 45 años, quien ostentaba el rango de teniente coronel del Ejército. De acuerdo con los informes preliminares, el oficial cayó desde el cuarto nivel del edificio Botánica, dentro del referido complejo residencial.

Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), agentes de la Policía Científica, representantes del Ministerio Público y un médico legista, quienes realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según el informe médico legal, Toribio Mejía falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por un trauma craneoencefálico severo, producto de la caída al vacío.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No localizaron el arma de reglamento

Durante la inspección realizada en el apartamento, las autoridades no encontraron el arma de reglamento asignada al oficial, según establece el reporte preliminar.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de la provincia La Altagracia, que trabajan para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer todos los elementos relacionados con el fallecimiento del oficial militar.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más