Un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana falleció la madrugada de este lunes luego de caer desde el balcón del apartamento donde residía, ubicado en el residencial West Villa Village, en Punta Cana, provincia La Altagracia.
La víctima fue identificada como Juan Salvador Toribio Mejía, de 45 años, quien ostentaba el rango de teniente coronel del Ejército. De acuerdo con los informes preliminares, el oficial cayó desde el cuarto nivel del edificio Botánica, dentro del referido complejo residencial.
Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), agentes de la Policía Científica, representantes del Ministerio Público y un médico legista, quienes realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso.
Según el informe médico legal, Toribio Mejía falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por un trauma craneoencefálico severo, producto de la caída al vacío.
No localizaron el arma de reglamento
Durante la inspección realizada en el apartamento, las autoridades no encontraron el arma de reglamento asignada al oficial, según establece el reporte preliminar.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de la provincia La Altagracia, que trabajan para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer todos los elementos relacionados con el fallecimiento del oficial militar.
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