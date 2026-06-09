Familia de joven fallecida en cirugía estética denuncia falta de acción de las autoridades

Pedro Domínguez Brito, abogado de la familia de Angélica Geraldine Hernández Rodríguez, una joven de 32 años fallecida durante una cirugía estética en la clínica Diosa, en Santiago, calificó de preocupante que, hasta la fecha, las autoridades no hayan actuado contra los médicos denunciados.

En un comunicado difundido en redes sociales, Domínguez Brito denunció además que las autoridades tampoco han dado a conocer a las partes interesadas el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"A pesar de las múltiples diligencias realizadas por sus familiares y representantes legales, todavía no hay respuestas concretas del Ministerio Público de Santiago", expresó el abogado en el comunicado.

Acciones familia y parte legal

El 23 de abril del 2026, el padre y otros familiares de la joven fallecida Geraldine Hernández Rodríguez, reclamaron en la sede de la Policía Nacional, en Santiago, celeridad en el proceso, pero al a fecha no ha habido ninguna acción, según el letrado.

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El 07 de abril del 2026, el representante legal de la familia Hernández Rodríguez, formalizó una querella con la calificación de homicidio culposo, negligencia médica y violación a la Ley General de Salud, 42-1, contra cuatro personas.

El abogado se querelló contra los médicos, Óscar Polanco —ginecólogo que, según la familia, realizó el procedimiento sin ser cirujano plástico—, Heriberto Liranzo y Cindy Jiménez Camacho, así como contra Cary Peña, señalada como presunta intermediaria en la captación de pacientes.

La querella también incluye a la clínica Diosa, ubicada en el sector, los Jardines Metropolitanos de Santiago, como persona jurídica.

Según ha explicado el abogado Pedro Domínguez Brito, el local donde se realizó la cirugía no estaba autorizado para este tipo de procedimiento.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más