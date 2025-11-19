Abinader recibe siete nuevos embajadores y fortalece relaciones internacionales

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de siete nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana, en un acto protocolar celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez, quienes participaron en la recepción de los diplomáticos provenientes de la Delegación de la Unión Europea, la Soberana y Militar Orden de Malta, la República de la India, los Estados Unidos de América, el Reino de Noruega, la República Checa y la República de Belarús.

"La llegada de estos nuevos embajadores representa un paso significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la proyección internacional de la República Dominicana", .

El primero en entregar sus cartas credenciales fue el nuevo embajador de la Delegación de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, quien actualmente es embajador para la Salud Global por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación. También, fue asesor principal de Salud Global por el Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos Globales. Del mismo modo fue embajador representante permanente adjunto de España ante la Unión Europea y representante de España en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper I).

A seguidas, presentó sus documentos el representante de la Soberana y Militar Orden de Malta, Enrique Antonio Valdez Aguiar. El nuevo representante es un profesional y empresario de amplia trayectoria en los ámbitos empresarial, institucional y cultural de la República Dominicana. Durante más de cuatro décadas de experiencia en el sector asegurador para empresas como Marsh República Dominicana, Franco y Acra Tecniseguros, ocupó posiciones de alta dirección y representación gremial, destacándose por su compromiso con el desarrollo ético y técnico de la industria. Es consejero de la Embajada de la Soberana y Militar Orden de Malta ante la República Dominicana y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la República Dominicana de la Soberana y Militar Orden de Malta.

Posteriormente, hizo lo propio el representante de la República de la India, Kishan Dan Dewal, es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Diplomático de la India en 2003. Posee una licenciatura en Comercio y una maestría en Administración Pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas asignaciones diplomáticas en Misiones de la India en el extranjero, así como en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) en Nueva Delhi. Se desempeñó como Embajador de la India en Armenia desde agosto de 2019 hasta febrero de 2023. Anteriormente, también fue Alto Comisionado Adjunto en la Alta Comisión de la India en Port Louis, Mauricio (de noviembre de 2017 a julio de 2019), y ocupó diversos cargos en las Misiones de la India en Moscú (Rusia) y Taskent (Uzbekistán).

A continuación, formalizó su misión diplomática la nueva representante de los Estados Unidos de América, Leah Francis Campos, es asesora estratégica Senior en el SAS Institute en Arlington, Virginia en 2019. Tiene realizado un posgrado en Asuntos Públicos e Internacionales y una maestría en Asuntos Públicos e Internacionales. Asimismo, es egresada en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Arizona, Phoenix. Del 2013 al 2019 fue asesora principal, en el hemisferio Occidental por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores, Washington, D.C.

Luego, se presentó ante el presidente Abinader el nuevo embajador del Reino de Noruega, John Petter Opdahl, quien tiene experiencia en Cuba donde estuvo hasta el 2024. También, es concurrente en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas y Trinidad y Tobago. Consejero Superior desde el 2022 al 2024 para la sección de América Latina y el Caribe, Real Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega. Embajador del Reino de Noruega en Colombia Concurrente en Ecuador, Panamá y Venezuela 2018-2022. De igual modo, Embajador, Asuntos Multilaterales de Migración Sección de Migración, Real Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega.

Acto seguido, formalizó su rol de embajador el representante de la República Checa, Zdeněk Kubánek, quien posee experiencia en la empresa de Comercio Exterior Strojimport, s.a., Departamento de exportaciones a América Latina y jefe del departamento de exportaciones a Asia. Como embajador tiene experiencia, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en Chile 2014-2018, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, Praga, director Adjunto del Departamento de las Américas y jefe del Sección de América Latina y el Caribe 2019-2024 y estuvo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Por último, completó la entrega de cartas credenciales el nuevo embajador de la República de Belarús, Vitali P. Barchuk. Cuenta con experiencia como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Belarús en la República de Cuba concurrente en la República de Dominicana y la República de Nicaragua. Del 2023 a enero 2025 fue jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores del Ministerio de Industria de la República de Belarús. Además, especialista jefe consultor del Departamento de Cooperación con los países de la CEI de la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores del Ministerio de Industria de la República de Belarús.

