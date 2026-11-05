El presidente Luis Abinader propuso que República Dominicana sea sede de un centro iberoamericano de inteligencia artificial, con el propósito de contribuir a la coordinación y ejecución de los objetivos regionales en esa tecnología.

La propuesta fue presentada durante la XXX Cumbre Iberoamericana, donde el mandatario ofreció poner a disposición del proyecto los recursos de infraestructura, institucionales y técnicos con que cuenta el país.

Abinader planteó que el centro funcione como una entidad para impulsar la alianza iberoamericana de inteligencia artificial y facilitar la cooperación entre los países participantes.

Durante su intervención, advirtió que el desarrollo de esta tecnología debe contribuir a reducir las desigualdades y no profundizarlas. En ese contexto, recordó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, que establece la dignidad humana como eje de la transformación tecnológica.

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El mandatario también llamó a fortalecer la cooperación regional frente a las crisis globales, particularmente mediante iniciativas de agricultura familiar, protección social y sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos climáticos.

Abinader destaca indicadores económicos y sociales

En su discurso, el presidente resaltó indicadores que, según afirmó, reflejan avances sociales y económicos de República Dominicana.

Entre ellos mencionó que la prevalencia de la subalimentación se redujo por debajo del 2.5 %, resultado que atribuyó al reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la salida del país del Mapa del Hambre.

También aseguró que la pobreza monetaria pasó del 19 % en 2024 al 17.3 % en 2025 y que continuó disminuyendo durante 2026, aunque no ofreció una cifra para este último período.

En materia institucional, Abinader defendió la reforma constitucional de 2024, al considerar que fortalece los límites al ejercicio presidencial y la alternancia democrática.

La delegación dominicana estuvo integrada, además, por el canciller Víctor -Ito- Bisonó, el asistente presidencial Eilyn Beltrán y el viceministro Rubén Silié.

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