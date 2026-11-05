El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, conocerá la revisión obligatoria de la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros cinco imputados vinculados a una presunta trama de corrupción administrativa en esa institución.

Durante la audiencia, el magistrado, en su condición de juez de control de la investigación, determinará si mantiene o varía la medida de coerción que pesa sobre los procesados.

Además de Hazim, deberán comparecer ante el tribunal Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.

La revisión se produce luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional les impusiera prisión preventiva y ordenara su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

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Ratifican prisión preventiva a otros siete imputados

En tanto, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados que recurrieron la medida de coerción en la segunda fase de la investigación por presunta corrupción administrativa en Senasa, denominada Senasa 2.0-A.

El tribunal, presidido por la magistrada Ysis Muñiz e integrado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, acogió parcialmente los recursos de apelación y dispuso que Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar continúen en prisión.

Los siete imputados permanecerán en los centros penitenciarios Las Parras y Najayo-Mujeres, según corresponda.

La Corte, sin embargo, modificó la medida de coerción impuesta a Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, a quien dispuso arresto domiciliario, colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia y el pago de una garantía económica.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más