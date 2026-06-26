El presidente Luis Abinader anunció este viernes la elaboración de un plan especial para intervenir la infraestructura escolar de la provincia Independencia, luego de reunirse con estudiantes de liceos, politécnicos y colegios que expusieron las principales necesidades de los centros educativos de la zona.

Durante un encuentro celebrado en Duvergé, el mandatario instruyó a la Dirección de Infraestructura Escolar a preparar un diagnóstico sobre las condiciones de las escuelas de la provincia, cuyos resultados deberán ser presentados en una próxima reunión del Gabinete de Construcción.

Abinader también informó que solicitará a las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) evaluar la creación de un liceo experimental en el municipio de Jimaní, una iniciativa que, de concretarse, ampliaría la oferta educativa para los estudiantes de la provincia.

En el encuentro, el jefe de Estado adelantó además que el Gobierno prevé licitar próximamente la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, obra que, según explicó, facilitará la conexión entre ambas provincias y podría ampliar las oportunidades económicas derivadas del desarrollo turístico que impulsa el Estado en Pedernales.

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El mandatario sostuvo que ese proyecto permitiría a productores y jóvenes de Independencia acceder con mayor facilidad a empleos, emprendimientos y actividades vinculadas al crecimiento económico de la región sur.

Durante el diálogo con los estudiantes, Abinader afirmó que el Gobierno busca conocer de primera mano las condiciones de los planteles y las necesidades de las comunidades para definir prioridades de inversión. Los jóvenes plantearon demandas relacionadas con el deterioro de la infraestructura escolar, la ampliación de aulas, el fortalecimiento de la formación técnico-profesional, el acceso a equipos tecnológicos y mayores oportunidades de empleo.

El presidente también recomendó a los estudiantes fortalecer su formación en inglés y ejercer cualquier profesión con criterios éticos. Señaló que el Gobierno impulsa cambios en la legislación educativa para facilitar la contratación de docentes especializados en ese idioma y en áreas técnicas.

Como parte de la actividad, Abinader entregó computadoras portátiles a estudiantes de distintos centros educativos de la provincia.

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) desarrollará un programa de fortalecimiento para los docentes de la Regional 18. Agregó que el ministerio prevé instalar nuevos equipos tecnológicos en más de 330 politécnicos del país, renovar laboratorios de robótica e informática e intervenir centros educativos de Duvergé y Jimaní.

Los anuncios se producen en una provincia que históricamente ha enfrentado rezagos en infraestructura educativa y limitadas oportunidades de acceso a educación técnica y superior, mientras el Gobierno mantiene como eje de desarrollo regional el proyecto turístico de Pedernales y las obras de conectividad asociadas a ese plan.

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