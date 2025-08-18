El presidente Luis Abinader mejoró hoy la oferta que previamente hizo a sus antecesores Leonel Fernández y Danilo Medina de gestionarles que sean recibidos por las autoridades de organismos internacionales que han informado de mejoras importantes en República Dominicana y que estos líderes ahora opositores desmerecen.

Antes dijo que su oferta apuntaba solo a gestionar que sean recibidos personalmente por los titulares de esas instancias, pero hoy ofreció especialmente a Fernández pagarle además los pasajes aéreos a Italia, el hotel y hasta viáticos para que en la capital de ese país europeo rebata los dignósticos de la FAO sobre una mayor seguridad alimenticia dominicana en los últimos años.

Fernández afirmó que en el país "se está comiendo pico y pala".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Miren, yo le he dicho al presidente Fernández, con respecto a la alimentación, ya que la FAO nos ha bajado la superalimentación de 8.7 a 3.5, que vaya a discutir con la FAO. Él no ha querido, y yo le voy a hacer una oferta: le pagaré el pasaje, el hotel y los viáticos para que vaya a Roma a exponer su posición", dijo.

Sobre el exmandatario Danilo Medina, quien manifestó que no asistiría a un debate con él a discutir obras de gobierno de ambas gestiones "para no humillarlo", Abinader manifestó que "quizás" sea este quien podría sentirse humillado por no realizar obras de valor ni siquiera en su natal provincia, San Juan.

Aludió específicamente a la zona franca realizada en su gobierno allí y lo que ello implica en empleo, a la construcción de una universidad de primer nivel y recordó que también que se está construyendo allí un aeropuerto.

«Quizás él pudiese sentirse humillado si nunca pudo aperturar la zona franca para crear empleos allá en San Juan, donde nosotros ya estamos construyendo la quinta nave, y donde ya hay cientos de sanjuaneros y sanjuaneras trabajando, porque esas son las obras que crean desarrollo», expresó.

«Tampoco construyó un aeropuerto, y nosotros le estamos construyendo el aeropuerto también allá en San Juan. Si entra a su pueblo, Arroyo Cano, que pertenece al municipio de Bohechío, él tiene una universidad de primer nivel, en la que viven 440 estudiantes. Esto no se vio en su gobierno", indicó.

"No quiero seguir para no tener mayores situaciones, pero le quise decir lo más cercano a él», puntualizó.

El mandatario también recordó que su gestión ha logrado incrementar el salario mínimo real, que dcsde el año 2012 "pasó de 9,900 pesos, equivalente a 247 dólares actuales, y en 2025 alcanza los 27,988 pesos, equivalentes a 450 dólares".

"Desgraciadamente, no se preocuparon antes por subir el salario real de los trabajadores. Como economista, ese ha sido mi principal objetivo, aún en momentos muy difíciles, porque no les tocó una pandemia y a nosotros sí", indicó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más