El presidente Luis Abinader llegó este sábado a Miami, donde será reconocido como “Campeón de la Libertad” (Champion of Freedom) por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, adscrito a la Florida International University (FIU).

El mandatario dominicano arribó por una terminal privada del Aeropuerto Internacional de Miami, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; su asistente Eilyn Beltrán; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, y otros integrantes de su comitiva oficial.

A su llegada fue recibido por una comisión encabezada por el encargado consular interino en Miami, Gilberto Minaya.

El periodista Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente Abinader, conversa a la llegada del mandatario a Miami en el Aeropuerto internacional de Miami, en terminal privada, donde fue recibido el gobernante.

La agenda del gobernante incluye su participación en la cena anual del Centro Adam Smith, que se celebrará en el Trump National Doral Miami, donde recibirá el galardón por su liderazgo y su promoción de políticas vinculadas a la libertad económica y la prosperidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El reconocimiento destaca, según los organizadores, las reformas impulsadas durante su gestión y la continuidad de esas iniciativas tras su reelección en 2024.

Fundado en 2020 por el estado de Florida, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica se define como una entidad académica enfocada en el análisis de políticas públicas y libre mercado.

Durante su visita, Abinader también sostendrá un conversatorio con estudiantes de la FIU y participará en encuentros con representantes académicos y personalidades de Miami. La actividad académica fue coordinada por el viceministro Jatzel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP).

Está previsto que el mandatario retorne este mismo sábado a República Dominicana.

La visita más reciente de Abinader a Miami ocurrió en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas, en la que participó junto al canciller Roberto Álvarez.