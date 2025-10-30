El presidente Luis Abinader lanzó este jueves de manera oficial el programa “RD-Trabaja”, junto con la jornada de empleo “Tu empleo está aquí”, en la que 66 empresas ofrecerán 7,012 vacantes formales a ciudadanos de todo el país.

El mandatario calificó como “un acto de significado muy especial” el lanzamiento del programa y la jornada, al tiempo de destacar que reflejan un signo positivo en diversas áreas de la economía dominicana.

También señaló que este tipo de iniciativas permiten crear oportunidades de empleo de calidad, tanto en empresas locales como en inversiones extranjeras.

En ese orden, el jefe de Estado puso como ejemplo a la empresa Moon Palace, de inversión mexicana, que en su preoperación generará 3,500 empleos.

Destacó que el programa no se limitará a Santo Domingo, sino que se replicará en distintas regiones del país. Además, informó que este fin de semana se inaugurarán dos nuevas naves industriales en la Zona Franca de la provincia de San Juan, con la posibilidad inmediata de generar empleo para la población local.

Asimismo, resaltó la labor del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que facilitan la vinculación entre las vacantes disponibles y los ciudadanos, asegurando que los empleos se ocupen con eficiencia y preparación.

Abinader destacó que el objetivo del programa es que todos los dominicanos encuentren empleo y sustento. Igualmente, aseguró que esta será la primera de muchas jornadas destinadas a generar miles de puestos de trabajo en todo el país.

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares destacó que el programa simboliza la continuidad de una política de Estado orientada a colocar el trabajo digno y formal en el centro del desarrollo nacional.

Olivares explicó que, en las semanas previas, el Servicio Nacional de Empleo (Senae) coordinó con las empresas participantes para garantizar que cada vacante ofrecida represente una oportunidad real. Asimismo, informó que quienes asistan a la jornada y no resulten seleccionados serán incluidos en la Bolsa Nacional de Empleo, para ser contactados en futuras oportunidades.

El ministro destacó la participación del Infotep, que ofrecerá capacitación a quienes requieran formación adicional para ocupar un puesto.

Olivares señaló que República Dominicana mantiene una tasa de desempleo cercana al 5 %, una de las más bajas de la región, pero advirtió que el objetivo del programa es seguir reduciéndola y aumentar la formalidad laboral hasta alcanzar el 50 % en los próximos tres años.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, valoró el lanzamiento del programa y la jornada como una muestra del compromiso conjunto del sector público y privado con el empleo digno, la productividad y la inclusión laboral. Destacó que la generación de más de 7,000 vacantes en un solo día refleja el dinamismo de las empresas dominicanas y la confianza en el futuro del país.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael "Pepe" Abreu, describió a República Dominicana como un país sorprendente por su capacidad de recuperación tras recientes fenómenos naturales y resaltó el programa como una muestra del compromiso tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

