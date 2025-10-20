El Ministerio de Trabajo anunció una gran jornada de empleos con 6,811 vacantes disponibles, que se realizará el próximo 22 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Unicaribe, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.
Durante la actividad se lanzará formalmente el programa RD-Trabaja, que busca impulsar la meta gubernamental de alcanzar un 50 % de formalidad laboral en el país.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó que la jornada contará con la participación de 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, y estará encabezada por el presidente Luis Abinader.
Los representantes de las empresas recibirán currículos, realizarán entrevistas y ofrecerán talleres de búsqueda de empleo, en un espacio diseñado para facilitar la intermediación laboral.
Olivares destacó que el evento es parte del compromiso del Gobierno dominicano con la reducción de la informalidad y la creación de empleos decentes.
Resaltó que la seguridad jurídica y la paz social han convertido al país en un “oasis para la inversión extranjera”, lo que favorece el crecimiento económico y la generación de empleos.
El ministro explicó que el programa RD-Trabaja moderniza las jornadas de empleo mediante mecanismos digitales y seguimiento técnico, garantizando una mayor efectividad en la inserción laboral.
Los técnicos del Servicio Nacional de Empleos darán seguimiento a las empresas participantes y medirán el impacto de las vacantes mediante registros digitales y evaluaciones continuas.
Asimismo, el Ministerio planea extender las jornadas a municipios y provincias con mayores niveles de desempleo, y fortalecer las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) para ampliar los servicios de intermediación laboral en todo el país.
