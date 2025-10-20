El Ministerio de Trabajo anunció una gran jornada de empleos con 6,811 vacantes disponibles, que se realizará el próximo 22 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Unicaribe, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.

Durante la actividad se lanzará formalmente el programa RD-Trabaja, que busca impulsar la meta gubernamental de alcanzar un 50 % de formalidad laboral en el país.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó que la jornada contará con la participación de 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, y estará encabezada por el presidente Luis Abinader.

Los representantes de las empresas recibirán currículos, realizarán entrevistas y ofrecerán talleres de búsqueda de empleo, en un espacio diseñado para facilitar la intermediación laboral.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Olivares destacó que el evento es parte del compromiso del Gobierno dominicano con la reducción de la informalidad y la creación de empleos decentes.

Resaltó que la seguridad jurídica y la paz social han convertido al país en un “oasis para la inversión extranjera”, lo que favorece el crecimiento económico y la generación de empleos.

El ministro explicó que el programa RD-Trabaja moderniza las jornadas de empleo mediante mecanismos digitales y seguimiento técnico, garantizando una mayor efectividad en la inserción laboral.

Los técnicos del Servicio Nacional de Empleos darán seguimiento a las empresas participantes y medirán el impacto de las vacantes mediante registros digitales y evaluaciones continuas.

Asimismo, el Ministerio planea extender las jornadas a municipios y provincias con mayores niveles de desempleo, y fortalecer las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) para ampliar los servicios de intermediación laboral en todo el país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más