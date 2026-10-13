Abinader inaugura salón dominicano en la sede de la FAO en Roma

El presidente Luis Abinader inauguró el salón República Dominicana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia, donde reiteró el compromiso del país con la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición.

La actividad contó con la presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, y del director general de la FAO, Qu Dongyu. Durante el acto, Abinader afirmó que el nuevo espacio simboliza la responsabilidad de la República Dominicana de contribuir a la iniciativa Hambre Cero.

“Este salón representa el compromiso de la República Dominicana con Hambre Cero y con la dignidad humana, que es el fin, el objetivo de cualquier gobernante”, expresó el mandatario.

Abinader manifestó su satisfacción por la presencia de un espacio dominicano en la sede del organismo internacional y dijo que espera que los ciudadanos que lo visiten recuerden la responsabilidad del país de continuar trabajando para mejorar la alimentación y la nutrición de su población.

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Por su parte, Qu Dongyu destacó que disponer de un salón en la sede de la FAO constituye un privilegio, debido a la dificultad de conseguir estos espacios. También felicitó a la embajadora dominicana por las gestiones realizadas para concretar la iniciativa.

El director general planteó que el salón pueda utilizarse para seminarios y otras actividades, como parte de la participación de la República Dominicana en el organismo, integrado por Estados miembros.

Durante la misma agenda, Abinader entregó al Museo de la FAO una obra escultórica del artista dominicano Juan Trinidad. El artista expresó su satisfacción por la oportunidad de proyectar el arte y la cultura dominicanos en el ámbito internacional.

La actividad concluyó con el corte de cinta que dejó formalmente inaugurado el salón en la sede de la organización.

La iniciativa se presenta como una expresión del compromiso dominicano con la seguridad alimentaria. Sin embargo, el comunicado oficial no ofrece indicadores, metas ni resultados concretos sobre los avances del país en la lucha contra el hambre o la malnutrición.

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