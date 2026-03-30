El presidente Luis Abinader inauguró este lunes una cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró, en Licey al Medio, provincia Santiago, con una inversión de RD$29,888,665.80. La entrega se produjo en el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, una jornada que este año estuvo marcada por la suspensión del tradicional desfile cívico-militar como parte de las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo ante la crisis derivada de la guerra contra Irán.

En lugar del desfile, el mandatario desplegó una amplia agenda de inauguraciones en la provincia, que incluyó la entrega de títulos de propiedad, carreteras y esta instalación deportiva escolar.

Detalle del piso sintético y los canastos móviles de la nueva instalación deportiva.

La obra y sus características

La infraestructura consiste en un techado con estructura metálica sobre pedestales de hormigón armado, con iluminación LED, techo de aluzinc, piso sintético, canastos de baloncesto móviles y gradas de blocks. Como complemento, se construyeron baterías de baños, un sistema séptico, una cisterna de 4,000 galones con pozo tubular y bomba sumergible, y un cierre perimetral con verja y malla ciclónica.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Oleo —quien asistió en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps—, vinculó la entrega con el simbolismo patriótico de la fecha y aseguró que la cancha permitirá impulsar actividades deportivas, culturales y recreativas en el centro educativo y la comunidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inauguraciones en contexto de recorte

El presidente Abinader en un gesto de empatía con las estudiantes.

La entrega de esta cancha se inscribe en un patrón de inauguraciones de infraestructura deportiva escolar que el Gobierno ha intensificado en los últimos meses. Solo en enero y febrero de 2026, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) reportó la entrega de 48 canchas remozadas en distintos municipios del país, a un ritmo de aproximadamente dos por día laboral. A eso se suman polideportivos techados como el inaugurado el 20 de marzo en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, con una inversión de RD$16 millones.

Sin embargo, estas entregas coinciden con un momento de tensión fiscal. El propio Gobierno reconoció que la suspensión del desfile del 30 de Marzo responde a su "compromiso con la reducción del gasto público" ante el impacto económico de la guerra contra Irán, un conflicto que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz —por donde fluye el 20% del petróleo mundial— y desatado lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la mayor crisis energética jamás registrada.

El Gobierno ha apostado por estas obras como parte de su narrativa de desarrollo educativo integral —en agosto de 2025, Abinader destacó que más de 1.5 millones de estudiantes habían sido beneficiados por los programas del INEFI—, pero el contexto económico global plantea interrogantes sobre la continuidad de ese esfuerzo.

El acto en Licey al Medio

La alumna Keisha María Santana agradece la obra en nombre de los estudiantes.

Al evento asistieron el ministro de Defensa, teniente coronel Carlos Antonio Fernández Onofre; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Licey al Medio, Domingo Almonte; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; y directivos educativos de la regional y el distrito.

La alumna de tercer grado Keisha María Santana agradeció la obra en nombre de los estudiantes, mientras el reverendo Yendy de Jesús Jorge, párroco del Seminario San Pío X, ofició la bendición de las instalaciones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más