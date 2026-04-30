El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este jueves a las 6:00 de la tarde una reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los temas específicos que serán tratados durante el encuentro.

La sesión contará con la participación de ministros, funcionarios y directores generales del Estado.

¿Qué es el Consejo de Ministros?

El Consejo de Ministros en República Dominicana, se enfoca en priorizar las metas gubernamentales para el cuatrienio 2024-2028, incluyendo la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026.

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Estas reuniones, presididas por el presidente Abinader, coordinan el seguimiento de proyectos, la transparencia y el desarrollo económico.

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