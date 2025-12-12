Abinader encabeza graduación de 40 nuevos cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el acto de graduación de la vigésima cuarta (XXIV) promoción de cadetes “general de brigada piloto (r) Renato Malagón Montesanto, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, compuesta por 40 nuevos oficiales, 34 masculinos y 6 femeninas.

Tras completar sus estudios de cuatro años de formación académica, los graduandos se convierten en licenciados en Ciencias Aeronáuticas, alcanzando el rango de segundo teniente.

A su llegada a la explanada de la academia área, el jefe de Estado fue recibido con los honores militares de estilo a cargo del graduando Rolfi Alexander Ramírez Ortiz, de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Los honores incluyeron el toque de atención presidencial, la orden de presente en armas, cinco floreos, así como la tradicional salva de 21 cañonazos, ejecutados al compás del Himno Nacional de la República Dominicana.

El discurso de orden estuvo a cargo del director de la Academia Aérea general de brigada piloto Frank Andrés Félix Miranda, coronel piloto Francisco Antonio de los Santos Álvarez, quien destacó el compromiso, esfuerzo y disciplina de los nuevos oficiales, quienes culminan una formación integral orientada al liderazgo, la excelencia y el servicio a la Nación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De los Santos Álvarez resaltó los importantes avances institucionales, incluyendo, la adquisición de aeronaves AW-169; la modernización de la estructura organizacional y operativa; la instalación de una moderna torre de control con sistemas de comunicación militares y radioayudas de navegación, así como el desarrollo de la industria aeronáutica militar con el ensamblaje de aeronaves TP-75 Dulus, equipos y estructura que fortalecen la capacidad operativa y permiten responder con mayor eficacia a los desafíos de seguridad y defensa nacional.

“Estos logros son posibles gracias al apoyo incondicional de nuestro señor Presidente Constitucional, Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, afirmó.

El director resaltó la formación de los graduandos los cuales fueron preparados en áreas académicas, militares y técnicas, especializándose como pilotos aviadores, técnicos de aviación y oficiales de superficie. Su formación incluyó cursos complementarios en Inteligencia militar; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Seguridad aeroportuaria; Infantería y comando y Protección a dignatarios.

Asimismo, destacó que los cadetes obtuvieron el campeonato de los Juegos Deportivos Interacadémicos 2025, reafirmando su disciplina, liderazgo y espíritu competitivo.

Presidente Abinader ha prestado especial atención al bienestar, desarrollo y actualización de las Fuerzas Armadas

El director de la Academia Aérea expresó su agradecimiento al presidente Abinader, “que con su celoso interés le ha prestado especial atención al bienestar, desarrollo y actualización de las Fuerzas Armadas”, asímismo al ministro de Defensa, al comandante general de la Fuerza Aérea, a las autoridades educativas, docentes e instructores, así como a los familiares de los graduandos.

Al dirigirse a los nuevos oficiales, los exhortó a servir con honor, integridad y compromiso con la Patria, recordando que “cada amanecer de entrenamiento y cada noche de estudio ha sido una batalla ganada en el campo del esfuerzo personal”.

En la actividad se dió lectura de la orden del día, al traspaso de mando de guardia, al traspaso de la guardia de banderas, actos que reflejaron con firmeza la disciplina, el compromiso y la solemnidad de la graduación.

La invocación religiosa y bendición de los anillos estuvo a cargo del capellán reverendo coronel Domingo Figueroa.

El presidente Abinader tomó el juramento de honor de los nuevos oficiales y entregó los sables de mando, así como las insignias correspondientes a las especialidades de Media Ala de Piloto Aviador, Técnico en Mantenimiento de Aeronave y Paracaidismo Militar.

Los graduandos entonaron en coro el Himno de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, elevando un mensaje de unidad, disciplina y orgullo militar.

Durante el acto, al jefe de Estado se le hizo entrega de una maqueta conmemorativa que muestra el recorrido histórico de aeronaves dominicanas por diversos países de América Latina, destacando el legado y la evolución de la aviación militar.

El presidente Abinader, acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre Fernández y el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, recibió además una chaqueta emblemática utilizada por los pilotos como reconocimiento especial. Finalmente, el mandatario firmó el libro de visitas oficiales, junto a las principales autoridades militares, como parte del protocolo de la ceremonia.

En el acto también estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; los comandantes generales de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Crisóstomo Martínez; del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

También, el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general, Delio Buenaventura Colón Rosario; el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), mayor general Rafael Vásquez Espínola y el director de la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento (DECEFARD), el general de brigada piloto Héctor Martínez Pérez.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más