La prisión preventiva por tres meses para cuatro de los agentes policiales investigados y procesados por muerte de los cinco jóvenes del caso La Barranquita en Santiago fue decidida este martes por la jueza Yeritza Cabraledcid de Sanatiago.

Para los siete restantes agentes acusados impuso para cada uno una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía asegurada, presentación periódica e impedimento salida del país.

Los once patrulleros de la Policía Nacional son acusados de forjar un enfrentamiento el pasado 10 de septiembre, en un caso en el que la Procuraduría General de la República (PGR) designó a Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para llevar la investigación y la acusación pertinente.

El mismo día de las muertes surgieron denuncias sobre un eventual forjamiento de declaraciones oficiales que aseguraban un enfrentamiento policial con delincuentes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más