El doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), refutó los ataques de los opositores Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.

Entrevistado por Gustavo Olivo Peña en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, Gómez Mazara sostuvo que los líderes de esas organizaciones política quieren imponer la narrativa de que la corrupción gubernamental es una práctica común e igual en todos los políticos.

A su juicio, quieren vender la narrativa de que "todos somos iguales", porque los dirigentes del PLD y de FP tendrían problemas para poder debatir sobre ética e integridad.

Al responder a las acusaciones de los dirigentes de FP y del PLD, de que el gobierno del PRM ha sido ineficiente, Gómez Mazara dijo: "Si ser eficiente es Peme, Sund Land, entonces no somos eficientes; si eficiencia es que un pariente de un presidente de la República tuvo que devolver 5 mil millones de pesos, y otro 500 millones, entonces no somos eficientes".

Advirtió que todos los funcionarios del actual gobierno deben verse en el espejo de quienes se enriquecieron desde el Estado en los pasados gobiernos, y hoy enfrentan juicios, y abogó porque cualquier caso que surja en la presente administración sea enfrentado con dureza.

Gómez Mazara resaltó que cuando se quiere vender la idea de que el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM ha hecho "poco" se olvida que en la mayoría de las provincias en los últimos cinco años se ha construido más que en los veinte años de gobiernos del PLD.

Labor en el Indotel

Sobre su gestión en la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el doctor Guido Gómez Mazara enumeró los siguientes hechos:

-Bloqueo de comunicación ilegal en principales cárceles.

-Llevar televisión terrestre digital a las familias necesitadas en todo el país.

-Instalación de tecnología para la telemedicina en principales hospitales, asumiendo el Indotel los costos y en coordinación con el Servicio Nacional de Salud.

