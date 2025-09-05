La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) cuenta con una dirección de investigación, que ha colocado la labor de investigar como eje fundamental en todas las áreas de estudios.

Así lo informó la Dra. Guadalupe Silva, directora de Investigación de la UNPHU, que explicó que esa academia creó el "semillero" de investigaciones, que no es curricular, sino voluntario, y que ha logrado integrar a más de 300 profesores y estudiantes.

Al participar en la sección Interacción Académica, que produce la Dra. Ibeth Guzmán para el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, la Dra. Guadalupe Silva resaltó la importancia de la investigación para que los conocimientos se conviertan en herramientas útiles al servicio del país, de la gente.

"Ahora mismo estamos viendo la investigación como un eje transformador en las universidades. La investigación da la oportunidad de transformar en conocimiento en herramientas útiles. Debe estar en todas las aulas de la universidad.

Explicó que aunque los inventos o innovaciones pueden ser patentados, no todos los proyectos cumplen con los requisitos para ser registrados como patentes, lo que no quiere decir que no sean útiles para el país, que es lo más importante.

Otros puntos tratados por la Dra. Silva:

-Las alianzas con entidades públicas.

-La publicación de escritos sobre investigaciones en revistas indexadas.

-El Banco de Cerebros de la UNPHU.

-Las investigaciones sobre el patrimonio cultural dominicano.

-El apoyo del Mescyt.

-La carrera nacional de investigadores.

