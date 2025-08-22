Las luchas por control de territorios han marcado la historia de la humanidad, en especial desde que el ser humano se hizo sedentario, cuando se trazaron territorios, surgieron las ciudades, se crearon las monarquías y los Estados y el interés por conquistas de territorios ricos en recursos naturales.

Bernardo Matías, en su sección El Hombre de los Viernes, del programa A Partir de Ahora, de Acento TV, sostiene que en América Latina y el Caribe las tensiones y conflictos entre países constituyen un problema de "nunca acabar", que incluso ha llevado a varios países a guerras por ríos, terrenos, islas y salidas al mar.

Sostuvo que América Latina y el Caribe han vivido en tensión permanente. "Heredamos una historia colonial de dominio de territorios hasta el día de hoy", precisó.

A su juicio el ensayo de Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, es extensivo para todo el continente de América.

"En América Latina ha habido varios casos históricos en los que un país fue invadido, anexado o parte de su territorio fue ocupado por otro país latinoamericano", recordó.

Recordó los territorios despojados a México por parte de Estados Unidos, la ocupación de Centroamérica por parte de México, las guerras en Suramérica, como la de la Triple Alianza, de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que despojó a este último país de una gran parte de su territorio y lo empobreció; la guerra con Chile que despojó a Bolivia de su salida al mar; las guerras entre Perú y Ecuador, y los conflictos entre Nicaragua y Costa Rica por el dominio del río San Juan.

Puntos tratados por El Hombre de los Viernes:

-Aunque no es común que los países latinoamericanos se anexen entre sí en forma permanente, sí han existido invasiones, ocupaciones y pérdidas territoriales por conflictos bélicos.

-La mayoría de estas acciones ocurrieron en los siglos XIX y principios del XX, en contextos de formación nacional, disputas fronterizas o guerras de expansión.

-En pleno siglo XXI persisten algunos de esos conflictos.

